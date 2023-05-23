А что, если ставка ва-банк прогорит и окончится восстановлением ГДР? Об этом депутат подумать не желает?

Поражение во Второй мировой войне всё-таки сидит в сознании особо неоконсервативных немецких политиков, жаждущих реванша. Отдельные из них этого желания даже не пытаются скрыть. Так, например, немецкий депутат Родерих Кизеветтер, занимающий пост эксперта по обороне Христианско-демократического союза (партия ХДС) заявил, что «партнёрам» Украины надо «пойти ва-банк» и обеспечить её всем, что ей необходимо, включая и дальнобойные ракеты.

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В частности, по мнению Кизеветтера, Киеву сослужат большую службу крылатые ракеты Taurus с дальностью до 400—500 километров. Как отметил политик, это стало бы «очень полезным вкладом Германии» в защиту «суверенитета» Украины.

Taurus представляют собой крылатые ракеты средней дальности воздушного базирования с характеристиками, примерно соответствующими британским Storm Shadow, уже применяющимся ВСУ.

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Учитывая, что Taurus, как и Storm Shadow, необходимо запускать с самолётов, Кизеветтер, очевидно, рассчитывает на то, что Киеву передадут самолёты натовского образца. Дальше тему можно развить в очень неудобном для коллективного Запада направлении. Например, с каких аэродромов эти самолёты натовского образца будут взлетать, учитывая, что на Украине готовых к их принятию аэродромов нет, а те, что появятся, будут в зоне досягаемости российских средств поражения? Кто будет пилотировать эти самолёты на самом деле? Что, если самолёты будут взлетать с аэродромов стран НАТО? Что, если Россия нанесёт по ним удар? И, наконец, что, если этот «ва-банк» прогорит? Возможно, такие вопросы своим политикам следовало бы задавать западной прессе, но учитывая их «ручной» статус, вряд ли мы этого дождёмся.