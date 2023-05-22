Самолётам, если что, уже по 40—45 лет.

Пока в «экспертных» кругах думают, поставят США Украине истребители F-16 или нет (конечно же, поставят), в американском Госдепе, являющимся в США аналогом внешнеполитического ведомства, уже напрямую заявляют, что передача данных самолётов Киеву является для Вашингтона приоритетом, реализация которого начнётся уже в ближайшие месяцы. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.

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На сегодняшний день, по словам Миллера, говорить об этом рано, поэтому он не может уточнить, «как и когда» начнётся процесс, а также какие государства будут принимать в нём участие. Необходимо понимать, что помимо самих поставок F-16 нужно ещё и подготовить для них лётчиков; своих пилотов страны НАТО, по всей видимости, посылать не собираются, понимая, какая судьба ждёт эти самолёты.

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Хотя вокруг F-16 нагнетается очень много «хайпа», особенно с украинской стороны, но в реальности следует знать одну важную вещь: данные самолёты являются сверстниками Су-27 и МиГ-29, которые у Украины были в больших количествах, и которые активно передавались Киеву со всей Восточной Европы. Судьба практически всех этих Су-27 и МиГ-29 очевидна, и нет никаких оснований полагать, что у F-16 она будет иной. Так что перед нами не что иное, как очередное затягивание конфликта.