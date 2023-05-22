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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Производитель шин Continental объявил о продаже всех российских активов
Сама компания ушла из России ещё в марте 2023 года.
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Холдинг S8 Capital объявил о завершении сделки по приобретении российских активов немецкого производителя шин Continental. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба компании.

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Напомним, S8 Capital является многопрофильным холдингом, который ещё в конце апреля текущего года позаботился о покупке всех российских активов Bosh в Энгельсе. В этом городе было налажено производство свечей зажигания, котлов отопления и электроинструмента.

Ещё сообщается, что в самое ближайшее время S8 Capital должна будет заняться ребрендингом, но качество шин «должно остаться на прежнем уровне». То есть, соответствующем международным стандартам.

S8 Capital приобрела не только завод с производственной мощностью 4 млн шин в год и штатом в 1100 сотрудников, но также компанию-дистрибьютора. Официально стоимость сделки не разглашалась, но некоторые российские СМИ заявляют о 7-10 миллиарда рублей.

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Напомним, компания Continental объявил об уходе из России в марте 2023 года. Помимо санкций, в числе ключевых причин для ухода также оказались растущие цены на сырье, энергоносители и логистику. Continental также объявлял об убытках в размере 850 млн евро.

#автомобили #continental
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