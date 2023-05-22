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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Армия России нанесла массированный ракетный удар по украинскому аэродрому «Днепр»
В ходе удара наверняка сгорела техника, нужная ВСУ для контрнаступления.
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Как мы уже неоднократно отмечали, массированные ракетные удары по тылам ВСУ стали для российской армии уже рутиной: удары наносятся каждую ночь, и каждый из этих ударов всё дальше отодвигает готовящееся украинское контрнаступление, параллельно значительно его ослабляя. Сегодняшняя ночь не была исключением, и в её ходе был, в частности, поражён аэродром «Днепр» в одноимённом городе.

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В результате удара крылатыми ракетами воздушного базирования была уничтожена располагавшаяся на аэродроме авиационная техника, поражены технические позиции подготовки ракет, а также ангары с вооружениями и боеприпасами. В детали Минобороны России в своей сводке традиционно не вдаётся, поэтому неизвестно, что конкретно и в каком количестве было уничтожено на аэродроме.

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С мест ночью также поступали сведения о взрывах в Запорожье и Харькове. Какие цели были поражены в районах этих населённых пунктов, и были ли вообще, не уточняется. Как мы уже отмечали, сводки Минобороны отличаются «сухостью» и слабой информативностью, и никаких выводов российское оборонное ведомство из этой ситуации не делает уже больше года.

#россия #украина #боевые действия
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