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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Председатель Госдумы заявил, что Польша должна России $750 миллиардов за её послевоенное восстановление
Это с учётом долларовой инфляции за 78 лет или без?
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В сегодняшнем виде Польша существует только благодаря немыслимой жертве, которую принёс советский народ как в ходе её освобождения, так и в процессе её послевоенного восстановления. Это объективная реальность, которую необходимо знать и никогда не забывать. Впрочем, в самой Польше от этой неудобной для нынешнего заседающего в Варшаве политического руководства страны правды пытаются убежать, закопав голову в песок и крича «Не было!», попутно откровенно по-свински относясь к России не только как к наследнице СССР, но и как к ключевой части всего Союза, из территорий которой в ходе гражданской войны и в начале жизненного цикла СССР были «нарезаны» его национальные республики.

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Напомнить Польше реальную историю решил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, отметивший, что помимо огромных жертв в ходе боёв за освобождение Польши Советский Союз потратил на её послевоенное восстановление, по сегодняшним оценкам, свыше 750 миллиардов долларов. И это во времена, когда СССР самому на себя денег не хватало.

Как отметил Володин, за время послевоенного восстановления в Польше было возведено свыше 800 промышленных и энергетических объектов, а также транспортных систем. Кроме того, по итогам Второй мировой войны к Польше были присоединены немецкие богатые ресурсами и промышленно развитые территории, в том числе за счёт которых современная Польша имеет тот уровень жизни, который имеет.

Учитывая поведение современной Польши в отношении России, Володин считает, что правильно будет запретить Польше наживаться на нашей стране, запретив, в частности, проезд польского грузового автотранспорта по России. Все польские товары предлагается перегружать в российские фуры, позволив уже россиянам зарабатывать на транспортировке.

По подсчётам экспертов, которые приводит Володин, издержки Польши в таком случае составят примерно 8,5 млн евро, из-за чего порядка двух тысяч польских транспортных компаний, в которых только водителей работает больше 20 тысяч, могут либо обанкротиться, либо серьёзно пострадать. Соответствующий вопрос будет рассмотрен уже сегодня на Совете Думы.

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Собираются ли с Польши затребовать $750 миллиардов в качестве компенсации ресурсов и усилий, потраченных на послевоенное восстановление польской государственности, неясно. Пожалуй, на сегодняшний день это бессмысленно, поскольку СССР вкладывал в Польшу деньги в обмен на лояльность Варшавы. К чему это всё привело впоследствии, это уже лирика.

#россия #экономика #польша #история
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