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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден заявил, что Зеленский пообещал ему не применять F-16 для ударов по территории России
Как бы объяснить Байдену, что Россия стала сильно больше, и что его откровенно обманывают?..
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Похоже, вопрос о передаче Украине истребителей F-16 уже всё-таки решён. По крайней мере, такой незамысловатый вывод следует из комментария, который президент США Джо Байден дал прессе по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита клуба G7, члены которого являются главными спонсорами Киева в его «сопротивлении» России.

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По словам Байдена, Зеленский дал ему «чёткое заверение» не применять истребители F-16 для захода на территорию России: самолёты будут применяться только для «освобождения» территории Украины. При этом формально Байден не подтвердил, что США передадут Украине вышеуказанные истребители, однако утечки из американской администрации гласят о том, что данную технику Киеву всё же передадут; правда, пока неизвестно, когда и в каком количестве. Напрямую США это делать пока опасаются, поэтому будут передавать F-16 через «союзников» — из их собственных запасов.

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Необходимо понимать, что по Конституции России пять бывших регионов Украины включены в состав РФ. Таким образом, боевые действия ведутся на территории России, и F-16 в случае их передачи также будут летать над территорией России. Байден может сколько угодно изображать непризнание изменившихся территориальных реалий, но на данном этапе самое главное — это что на этот счёт думают в Москве.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз #авиация #истребители #f-16 #боевая авиация
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