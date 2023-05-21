Похоже, вопрос о передаче Украине истребителей F-16 уже всё-таки решён. По крайней мере, такой незамысловатый вывод следует из комментария, который президент США Джо Байден дал прессе по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита клуба G7, члены которого являются главными спонсорами Киева в его «сопротивлении» России.
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По словам Байдена, Зеленский дал ему «чёткое заверение» не применять истребители F-16 для захода на территорию России: самолёты будут применяться только для «освобождения» территории Украины. При этом формально Байден не подтвердил, что США передадут Украине вышеуказанные истребители, однако утечки из американской администрации гласят о том, что данную технику Киеву всё же передадут; правда, пока неизвестно, когда и в каком количестве. Напрямую США это делать пока опасаются, поэтому будут передавать F-16 через «союзников» — из их собственных запасов.
Необходимо понимать, что по Конституции России пять бывших регионов Украины включены в состав РФ. Таким образом, боевые действия ведутся на территории России, и F-16 в случае их передачи также будут летать над территорией России. Байден может сколько угодно изображать непризнание изменившихся территориальных реалий, но на данном этапе самое главное — это что на этот счёт думают в Москве.