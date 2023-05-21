А Украина, вернее, её политическая «элита», только и рада.

Украина стала для действующего президента США Джо Байдена чем-то вроде личного проекта. Активно участвуя в событиях 2013—2014 года на Украине тогда ещё в чине вице-президента, Байден, по-видимому, чувствует некую персональную ответственность перед данным государством. Поэтому в рамках саммита «Группы Семи» (G7), куда также был приглашён президент Украины Владимир Зеленский, глава американского государства пообещал, что G7 будут продолжать оказывать Киеву всю необходимую поддержку.

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Вместе с тем Байден выразил поддержку «территориальной целостности и суверенитету» Украины, заявив, что эти аспекты не подлежат никакому торгу в рамках переговоров. Тем самым Байден недвусмысленно намекнул на то, что никаких переговоров не будет, поскольку на подобных условиях Москве говорить не с кем и не о чем, а Киев продолжат использовать как антироссийский таран.

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Кроме того, сегодня Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму в 375 миллионов долларов, в состав которого входят снаряды для РСЗО HIMARS, снаряды для 155- и 105-миллиметровой артиллерии, дополнительные противотанковые ракетные комплексы, мостоукладчики, грузовики для транспортировки техники, запчасти, тепловизоры и прочее.