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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден пообещал, что страны G7 будут продолжать оказывать Украине поддержку
А Украина, вернее, её политическая «элита», только и рада.
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Украина стала для действующего президента США Джо Байдена чем-то вроде личного проекта. Активно участвуя в событиях 2013—2014 года на Украине тогда ещё в чине вице-президента, Байден, по-видимому, чувствует некую персональную ответственность перед данным государством. Поэтому в рамках саммита «Группы Семи» (G7), куда также был приглашён президент Украины Владимир Зеленский, глава американского государства пообещал, что G7 будут продолжать оказывать Киеву всю необходимую поддержку.

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Вместе с тем Байден выразил поддержку «территориальной целостности и суверенитету» Украины, заявив, что эти аспекты не подлежат никакому торгу в рамках переговоров. Тем самым Байден недвусмысленно намекнул на то, что никаких переговоров не будет, поскольку на подобных условиях Москве говорить не с кем и не о чем, а Киев продолжат использовать как антироссийский таран.

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Кроме того, сегодня Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму в 375 миллионов долларов, в состав которого входят снаряды для РСЗО HIMARS, снаряды для 155- и 105-миллиметровой артиллерии, дополнительные противотанковые ракетные комплексы, мостоукладчики, грузовики для транспортировки техники, запчасти, тепловизоры и прочее.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
2
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Алексей
14:28
Окей, не могут определиться. А причем тут оверы?
Власти на Украине не могут определиться, потерян Бахмут или нет
Evgen100
14:27
На 8 гб идут они в жёпу. На данный момент 16 надо ставить в мидлы, 16 и не меньше.
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