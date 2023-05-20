Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Страны G7 призвали Иран прекратить оказывать военную помощь России
Помогать кому попало и не нести за это никакой ответственности могут только страны G7. Понимать надо!
рекомендации
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел

На сегодняшний день единственной причиной, по которой Украина сохраняет возможность сопротивляться, является беспрецедентная финансовая и военная помощь со стороны коллективного Запада. Это подтверждают и в Евросоюзе, глава дипломатии которого Жозеп Боррель прямо заявляет, что если Запад перекроет помощь Украине, то она «схлопнется» за считанные дни. Страны НАТО массово отправляют Киеву боеприпасы, оружие, военную технику, периодически хвастаясь тем, что нашпиговали Украину столь длинной номенклатурой вооружений, что ни у одной армии мира такого больше нет. Тем временем Запад крайне ревностно относится к своему статусу снабженца одной из сторон конфликта всем необходимым, заявляя, что помогать Украине — это правильно, а помогать России — плохо и вообще за это можно схлопотать «атата».

реклама

Привычными для себя двойными стандартами сегодня воспользовались страны G7 в ходе встречи в Хиросиме. Главы государств G7 выступили с публичным призывом к Ирану прекратить помогать России, поставляя ей беспилотные летательные аппараты.

Существует расхожее мнение, будто Иран массово снабжает Россию ударными беспилотниками Shahed-136, которые для России перемаркированы как «Герань-2». Ни Иран, ни Россия официально не подтверждали факт военного сотрудничества; не исключено, что на самом деле «Герани» собираются непосредственно в России по иранской лицензии.

рекомендации
Дешевая 4070 MSI - надо брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Вообще, беспокойство стран Запада касательно иранской помощи России вполне оправдано. Дело в том, что из немыслимой номенклатуры участвующих в российско-украинском конфликте вооружений реально поменявшими «правила игры» стали в том числе именно беспилотники иранского происхождения, которые активно участвуют в ударах по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры. И естественно, что сделавшему ставку на «ослабление» России коллективному Западу это не нравится.

#россия #украина #политика #боевые действия #иран #g7
4
Показать комментарии (4)

Материалы по теме

Страны G7 призвали Китай «надавить» на Россию для завершения конфликта на украинских условиях
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Netac NV 5000 2 TB - продаём GIGABYTE AORUS ещё раз
28
50 захватывающих игр 2011-2015 годов на ПК, которые нельзя пропустить уважающему себя геймеру
6
Сколько видеопамяти нужно для современной видеоигры в 4К - релиз Star Rail
27
Сколько денег платит Sony, чтобы игры не попадали в Xbox Game Pass
21
"Статьи про автомобили" - да не "бомбит" меня, не "бомбит"...
10
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Май)
1
"Воины света" - не совсем типичный фильм про вампиров
2
Linux жив и Linux будет жить, что бы ему ни предрекали предсказатели - приверженцы Windows
8
Борьба с зависимостями: Встраиваю браузер Mozilla Firefox в сборку SD WebUI Neuro
1
Мои впечатления от игры Dead Island. Часть 1
2

Сейчас обсуждают

Ivan123
20:19
Ну ты и дура, ничего не понимаеш. Если цена того чтоб Путин остался у власти жизн 100 милионов россиян, то он готов ее заплатит. Крепостные на то чтоб работали на царя и за него погибали.
Западные СМИ обсуждают удар ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту для нарушения логистики ВС РФ
Neodimm
20:18
Побаловаться можно разными дистрибутивами никсов на десктопе скуки ради, но для постоянной работы не годны. Слишком низок уровень надёжности и стабильности. Серверную часть не трогаем. Это эталон.
Linux жив и Linux будет жить, что бы ему ни предрекали предсказатели - приверженцы Windows
vitosol
20:14
А что это за кантора "Рога&Копыта"? Назначили себя HEROM на холме. Видно на снимке, что рожи только что из Дурки...
Страны G7 призвали Китай «надавить» на Россию для завершения конфликта на украинских условиях
УдалЁн
20:12
Да есть. Но так как вы красноглазый, объяснить вам невозможно
Технический директор AMD подтвердил, что в будущих процессорах будет использоваться гибридный дизайн
Дмитрий
20:11
Стока денег в чёрную дыру Украину потратят а в замен получат кучи фоток сбитых ф16
Запад готовится поставить 32 истребителя F-16 на Украину
vitosol
20:09
А задницу целовали руководству Ирана? Иначе не считается... США живут на "пару дней" в прошлом...
Страны G7 призвали Иран прекратить осуществлять военную помощь России
УдалЁн
20:09
Почитал комментарии, красноглазым очень трудно даётся принятие правды. Разделения ядер необходимо и неизбежно. У вас же смартфоны уже много лет такие. Неужели 2+2 сложить не в состоянии?
Технический директор AMD подтвердил, что в будущих процессорах будет использоваться гибридный дизайн
Ivan123
20:08
Логичные разсуждения одного ватника...
Запад готовится поставить 32 истребителя F-16 на Украину
УдалЁн
20:07
Эх. А вы в курсе что в ПК есть разные задачи? И для разных задач лучше использовать разные виды ядер... В голове такое у вас не укладывается?
Технический директор AMD подтвердил, что в будущих процессорах будет использоваться гибридный дизайн
vitosol
20:05
Техника практически устаревшая; они же думали, что России хана и ничего не развивали.
В Белом доме заявили, что при оказании помощи Украине будут стремиться избежать Третьей мировой войны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем