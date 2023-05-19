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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД России включил Барака Обаму и ещё 499 американцев в «стоп-лист»
Им запрещён въезд в РФ.
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Сегодня США расширили список граждан России, которым запрещён въезд в Штаты, и в качестве ответной меры МИД России составил «стоп-лист» из пятисот граждан США, которым отныне запрещён въезд в Россию.

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В «стоп-лист», который, по сути, является списком граждан, которые больше не смогут посещать РФ, попали пятьсот граждан США, так или иначе связанных с американской политической сферой и военно-промышленным комплексом. Хотя включённые в перечень имена простому обывателю ничего не говорят, но есть в нём и исключение: так, в стоп-лист включён и экс-президент США Барак Обама.

Понятное дело, что никто из добавленных в «стоп-лист» американцев не собирался посещать Россию (как и попавшие под американские ограничения россияне — Америку), и всё это, по сути, является обменом дипломатическими ударами. Отвечать на подобные дипломатические выпады, даже если это ни к чему не приводит, обязательно надо, разговаривая тем самым с оппонентом на выбранном им языке.

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Согласно заявлению МИД РФ, «ни один враждебный выпад против России не останется без жёсткой реакции», и ведомство будет последовательно применять принцип неотвратимости наказания в ответ на ужесточение санкционного давления или «дискриминационных шагов» в отношении граждан России с целью препятствования их профессиональной деятельности.

#россия #сша #политика
4
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МИД России включил Барака Обаму и ещё 499 американцев в «стоп-лист»
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