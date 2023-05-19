Таковы реалии.

Китайский производитель Voyah ещё в апреле текущего года открыл предзаказы на перспективный седан Passion, но цены тогда он не называл. Теперь список цен указан, одновременно было объявлено о старте продаж. Кстати, помимо Passion на российском рынке также присутствуют кроссовер Free и минивэн Dream всё от того же производителя.

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Автомобили Voyah Passion напрямую поставляются из Китая, никакого локализованного производства в России не планируется. Официальным импортёром марки считается компания «Моторинвест», которой удалось в Липецкой области наладить производство китайских электромобилей под собственной маркой Evolute.

Что до Voyah Passion, то он построен на базе платформы ESSA (Electric Smart Secure Architecture). Длина седана составляет 5088 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1505 мм, колёсная база — 3000 мм, объём багажника равняется 410 литрам. Не стоит также забывать, что мы имеем дело с полноценной «электричкой», поэтому спереди тоже есть дополнительный отсек объёмом 53 литра.

В России будут продаваться два варианта Passion — EV и EV Long Range. Оба варианта оснащены пневматической подвеской и двумя электромоторами. Последние выдают вместе 510 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Пристава Long Range здесь, как нетрудно догадаться, отсылает к увеличенному запасу хода. Базовая версия Passion оснащается батареей ёмкостью 82 кВт*ч, на одном заряде можно проехать 483 км пути по циклу WLTP. А вот у Voyah Passion EV Long Range батарея уже на 108,73 кВт*ч, что даёт 608 км хода от одного заряда. Базовая версия EV разгонятся «от нуля до сотни» за 3,8 секунды, максимальная скорость при этом составляет 210 км/ч. Во втором случае эти показатели равны 4,2 секунды и 205 км/ч соответственно.

В стандартной комплектации автомобиль оснащён полностью светодиодной оптикой, 20-дюймовыми дисками чёрного цвета (другой цвет можно выбрать за доплату), а также выдвижными ручками дверей, панорамной крышей, огромным горизонтальным экраном. Из других опций Voyah Passion можно также отметить:

проекционный дисплей;

дополнительный экран на центральном тоннеле;

четырёхзонный климат-контроль;

электрические дефлекторы скрытой установки;

беспроводная зарядка для смартфона

штатный видеорегистратор.

Обе версии также получили камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе, система выбора режима движения, автопарковщик и ассистенты в пробках и движения по шоссе. Более дорогая комплектация автомобиля Long Range оснащена матричными фарами, особой обивкой потолка и обогрев руля.

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А теперь самое важное — цены. Рекомендованная цена Voyah Passion EV составляет 8 290 000 рублей, у Voyah Passion EV Long Range она равняется 9 690 000 рублям.