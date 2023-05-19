Когда речь заходит о своей собственной безопасности, в странах Запада внезапно начинают вспоминать такое слово, как «договор». В частности, в конце февраля этого года Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), считавшегося одним из основополагающих договоров международной безопасности. Учитывая текущее поведение США в отношении России, приостановка и денонсация различных договоров, знаменовавших собой окончание гонки вооружений, выглядит закономерной. Тем не менее, страны G7 всё же сохраняют некое подобие инстинкта самосохранения, поэтому сегодня призвали Россию вернуться к исполнению ДСНВ.
реклама
Как гласит совместное заявление стран G7, они «глубоко сожалеют» о принятом Россией решении «подорвать ДСНВ», и призывают Москву вернуться к его полному выполнению.
При этом, что любопытно, вчера в новостных сводках пролетела информация о том, что группа сенаторов США призвала Вашингтон также выйти из ДСНВ. Получается, что пока в США готовят почву для выхода из ДСНВ, Москву при этом призывают к этому договору вернуться.
В целом на сегодняшний день какие бы то ни было договоры с коллективным Западом выглядят заведомо бесперспективными, и неясно, возможно ли изменение этого отношения без тотальной смены западных политических элит. И кроме глубокой печали и беспокойства вся эта кажущаяся сейчас неразрешимой ситуация ничего не вызывает.