При этом лидер G7 собирается также выйти из ДСНВ. Это когда голова не знает, чем рука занимается.

Когда речь заходит о своей собственной безопасности, в странах Запада внезапно начинают вспоминать такое слово, как «договор». В частности, в конце февраля этого года Россия приостановила участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), считавшегося одним из основополагающих договоров международной безопасности. Учитывая текущее поведение США в отношении России, приостановка и денонсация различных договоров, знаменовавших собой окончание гонки вооружений, выглядит закономерной. Тем не менее, страны G7 всё же сохраняют некое подобие инстинкта самосохранения, поэтому сегодня призвали Россию вернуться к исполнению ДСНВ.

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Как гласит совместное заявление стран G7, они «глубоко сожалеют» о принятом Россией решении «подорвать ДСНВ», и призывают Москву вернуться к его полному выполнению.

При этом, что любопытно, вчера в новостных сводках пролетела информация о том, что группа сенаторов США призвала Вашингтон также выйти из ДСНВ. Получается, что пока в США готовят почву для выхода из ДСНВ, Москву при этом призывают к этому договору вернуться.

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В целом на сегодняшний день какие бы то ни было договоры с коллективным Западом выглядят заведомо бесперспективными, и неясно, возможно ли изменение этого отношения без тотальной смены западных политических элит. И кроме глубокой печали и беспокойства вся эта кажущаяся сейчас неразрешимой ситуация ничего не вызывает.