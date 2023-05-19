Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, тот факт, что Анкара не отдала большую часть своего суверенитета наднациональному объединению по типу Евросоюза, позволяет стране проводить самостоятельную политику, в основе которой лежат исключительно турецкие, а не чужие интересы. В частности, Турция сохраняет хорошие отношения с Россией, что выгодно обеим странам, и менять свою позицию в отношениях с Москвой Анкара не собирается, о чём сегодня заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.
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По словам Эрдогана, которому 28 мая нужно побеждать во втором туре президентских выборов, у Турции нет никаких проблем с Россией, и страна не находится в положении, при котором ей нужно бы было вводить антироссийские санкции. Эрдоган заявил, что Турция — сильное государство, у которой положительные отношения с Москвой.
Тем самым Эрдоган не только подтвердил способность Турции вести независимую политику, в чём, кстати, по большей части именно его заслуга как главы государства, но и слегка щёлкнул по носу европейским «лидерам», мнения которых насчёт развязывания санкционной войны против России никто в высоких кабинетах Евросоюза, действующего в интересах США, не спросил.