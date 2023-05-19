Тонкий намёк на то, что в санкционной войне участвуют только слабаки (не считая США, конечно).

Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, тот факт, что Анкара не отдала большую часть своего суверенитета наднациональному объединению по типу Евросоюза, позволяет стране проводить самостоятельную политику, в основе которой лежат исключительно турецкие, а не чужие интересы. В частности, Турция сохраняет хорошие отношения с Россией, что выгодно обеим странам, и менять свою позицию в отношениях с Москвой Анкара не собирается, о чём сегодня заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

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По словам Эрдогана, которому 28 мая нужно побеждать во втором туре президентских выборов, у Турции нет никаких проблем с Россией, и страна не находится в положении, при котором ей нужно бы было вводить антироссийские санкции. Эрдоган заявил, что Турция — сильное государство, у которой положительные отношения с Москвой.

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Тем самым Эрдоган не только подтвердил способность Турции вести независимую политику, в чём, кстати, по большей части именно его заслуга как главы государства, но и слегка щёлкнул по носу европейским «лидерам», мнения которых насчёт развязывания санкционной войны против России никто в высоких кабинетах Евросоюза, действующего в интересах США, не спросил.