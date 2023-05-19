Что-то среднее. Но выглядит хорошо.

Автопроизводитель Toyota представил четвёртое поколение пикапа Tacoma — первые сведения о новинке вместе с реальными изображениями опубликовала пресс-служба бренда. Впервые в истории Tacoma пикап будет комплектоваться гибридной силовой установкой — пока это опция.

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По сравнению с предыдущим поколением нынешняя Tacoma очень сильно изменилась внешне, став больше походить на более дорогой пикап Tundra. Внутреннее убранство тоже подверглось существенным изменениям: на передней панели появился 12,3-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, дополнительное внимание к себе привлекают четырёхспицевый мультируль и 7-дюймовая виртуальная панель.

Новая Toyota Tacoma построена на базе платформы TNGA-F, на которой также сделан хорошо знакомый всем Land Cruiser 300. Рама для пикапа намеренно сделана более жёсткой. Вариантов кабины предусмотрено два: полуторная и сдвоенная.

Базовая версия пикапа будет оснащаться 2,4-литровым четырёхцилиндровым турбомотором мощностью 278 л.с. и 430 Нм крутящего момента. А вот топовая версия получит ту самую гибридную силовую установку на основе этого же турбодвигателя, но только дополненного электромотором. Суммарная мощность в таком случае достигает 326 л.с. при 630 Нм крутящего момента. Знающие люди теперь понимают, что старые и проверенные временем бензиновые агрегаты объёмом 2,7 и 3,5 литра отправлены на «пенсию».

Уже в базовой версии пикап будет оснащаться комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense 3.0 и двумя экранами: 7-дюймовым для водителя и 8-дюймовым в составе медиасистемы. Топовые версии получили экраны с диагональю 12,3 и 14 дюймов соответственно. Автомобиль будет доступен с двумя вариантами грузовой платформы разных объёмов. Грузоподъёмность составляет 775 кг.

Базовый 2,4-литровый турбомотор будет поставляться с 8-ступенчатым «автоматом» вместо прежнего 6-ступенчатого. А вот в гибридной силовой установке (которая называется i-Pro Max) электродвигатель интегрирован в АКПП, что часто используется именно у Toyota. Базовая версия Tacoma будет заднеприводной, средние версии оснащаются подключаемым полным приводом с двухступенчатой раздаточной коробкой и дифференциалом повышенного трения. Топовые версии идут только с постоянным полным приводом с блокировкой межосевой муфты.

Топовая версия Toyota Tacoma с индексом TRD Pro получила расширенные колёсные арки и фирменную светодиодную фару в радиаторной решётке, а также 18-дюймовые диски с 33-дюймовыми шинами, спортивные амортизаторы Fox Quick Switch и усиленные рычаги.

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Цены производитель пока не торопится объявлять — это точно должно произойти до премьеры новой Camry, запланированной на октябрь текущего года.