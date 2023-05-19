И что делать будем? В НАТО оставаться или как?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган явно неудобен для вашингтонского обкома: находясь в НАТО, позволяет себе проводить независимую политику и, «хуже» того — даже дружить с Россией, получая от неё все необходимые преференции и заключая выгодные Анкаре сделки. Очевидно, что в США такому лидеру Турции как второй (после самих США) по силе армии в НАТО совсем не рады. Признаёт это и сам Эрдоган, заявивший сегодня, что Вашингтон в лице президента США Джо Байдена вынашивает планы по его свержению.

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По словам Эрдогана, об этом знает как он сам, так и все «его люди». Следует помнить, что попытка военного переворота с целью свержения Эрдогана в Турции уже проводилась — в 2016 году. Тогда сохранить Эрдогану не просто должность, но и жизнь помогли переданные Анкаре российскими спецслужбами разведданные.

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Сейчас в Турции проходят президентские выборы. В первом туре Эрдогану не удалось набрать необходимого процента голосов, поэтому 28 мая будет проведён второй тур. Важно понимать, что от итогов выборов будут зависеть не только дальнейшие отношения Турции с НАТО и Россией, но и, как следствие, её экономическая ситуация, которая на сегодняшний день крайне тревожная. И именно в такие тревожные времена во власть могут прийти проходимцы-дилетанты, которые сделают только хуже.