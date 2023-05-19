Несколько дней назад в городе Хмельницком ВС РФ «накрыли» один из крупнейших арсеналов вооружённых сил Украины. После осуществлённого ракетного удара жители города стали сообщать о повышении радиационного фона, а в самом регионе стали происходить тревожные события вроде применения роботов для тушения пожара на поражённом складе боеприпасов, а также появления людей в противорадиационных костюмах. В общем, все косвенные признаки свидетельствовали о том, что на уничтоженном складе находились переданные Британией Украине танковые снаряды с обеднённым ураном для танков Challenger 2.
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Сегодня информацию об уничтожении на складе именно снарядов с обеднённым ураном подтвердил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По словам Патрушева, сейчас с Украины в сторону Европы движется «радиоактивное облако» — рост уровня радиационного фона уже отмечается, в частности, в Польше.
Вину за происходящее Патрушев совершенно справедливо возложил на страны, оказывающие Киеву военную помощь, включая и поставки снарядов с обеднённым ураном, демонстрация долгосрочных последствий применения которых до сих пор являются табу в странах коллективного Запада.