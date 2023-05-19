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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Сокрушительные ракетные удары по тылам ВСУ стали для ВС РФ рутиной: ночью уничтожены очередные склады военной техники и места размещения резервов
Сколько же их — этих складов и мест дислокации резервов...
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На протяжении последних нескольких недель массированные ракетно-бомбовые и беспилотные удары по местам размещения резервов ВСУ, а также по складам боеприпасов и западной техники стали наноситься в ежедневном режиме. Каждую ночь по всей Украине ревёт тревога и происходят мощнейшие взрывы. Сегодняшняя ночь не была исключением, и итогами удара спустя несколько часов поделилось российское оборонное ведомство.

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Согласно сводке Минобороны России, ударами крылатых ракет большой дальности морского базирования («Калибр») были уничтожены пункты дислокации и центры подготовки подразделений ВСУ, склады боеприпасов, вооружений и переданной с Запада военной техники.

Как уточняет российское оборонное ведомство, все назначенные цели были уничтожены, в результате чего сорвано снабжение фронта со стороны ВСУ и нарушена подготовка резервов для их переброски в районы боевых действий.

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Очевидно, что такие удары не проходят бесследно, и, скорее всего, они являются главной причиной, по которой украинское контрнаступление, о котором киевские власти трубят ещё с прошлого года, постоянно откладывается, а в западных СМИ всё чаще начинают звучать мрачные мотивы и публиковаться «утечки» о подготовке переговорного процесса.

#россия #украина #боевые действия
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