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Если кто-то сомневается в том, что ВСУ готовят контрнаступление, то это их личное дело; главное, что в этом не сомневаются в командовании ВС РФ, поэтому уже на протяжении нескольких недель на Украине каждую ночь взлетают на воздух места размещения личного состава, а также арсеналы и крупные склады с боеприпасами и вооружениями. Сегодняшняя ночь не стала исключением, и в свежей сводке Минобороны этот удар был отмечен отдельным пунктом.

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Согласно информации из сводки, удар наносился высокоточным оружием большой дальности (крылатыми ракетами) морского и воздушного базирования. В результате были поражены склады вооружения и техники западного производства, а также пункты размещения резервов. Итогом ударов стало уничтожение «значительных» запасов вооружений и боеприпасов, а также сорвана переброска резервов на фронт.

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Минобороны не уточняет, в каких областях и городах осуществлялись удары, но из имеющейся в открытом доступе информации известно, что взрывы гремели в Одессе, Харькове, Хмельницком, Киеве, а также в Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Винницкой областях.