Восстановление города тяжким бременем ляжет на Россию.

Если обывательский взгляд при просмотре кадров из Артёмовска/Бахмута и способен что-то увидеть, то это то, что разрушения города столь серьёзные, что все уцелевшие постройки будут сносить, а на их месте возводить новые — примерно как это в своё время происходило с Грозным. Тем не менее, события развиваются таким образом, что вскоре Артёмовск полностью перейдёт под контроль России, и там начнут работать первые гражданские службы.

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По крайней мере, таким планом поделился врио главы ДНР Денис Пушилин, заявивший, что в ближайшей перспективе есть необходимость выстроить в данном населённом пункте работу гражданских служб и спасателей. По всей видимости, несмотря на то, что город опустошён, там ещё осталось, кого спасать.

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На сегодняшний день обстановка в Артёмовске примерно следующая: подразделения ЧВК «Вагнер» продвигаются к западным границам города, оставляя под контролем ВСУ считанные превращённые в укрепрайоны здания, в то время как ВСУ предпринимают попытки по контрнаступлению вокруг Артёмовска. Российские регулярные силы при этом сдерживают удар, но кое-где отступают с целью сохранения боеспособности, тем самым сильно нервируя основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и беспрекословно верящих ему граждан.