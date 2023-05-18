Последние несколько недель российская армия ежедневно наносит массированные ракетно-бомбовые и дроновые удары по чувствительным точкам на территории Украины, уничтожая склады боеприпасов, места размещения резервов, а также арсеналы с поставленной с Запада техникой. Всё это взлетает на воздух каждую ночь и утро, и сегодня некоторые украинские журналисты поинтересовались у спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, почему так происходит и почему активная работа ПВО осуществляется только в Киеве.
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Вопрос неприятный, и мы, признаться, даже удивлены, что на Украине осмелились его задать. Но благодаря ему стала примерно понятна ситуация с украинской системой противовоздушной обороны. По словам Игната, «Украина большая, а средств защиты неба мало», а по Киеву удары наносятся гораздо чаще, чем по другим населённым пунктам. Естественно, Игнат не стал уточнять, что Киев прикрывается лучше в первую очередь потому, что это столица, в которой размещается военное и политическое руководство страны, а также проживают миллионы людей, но, полагаем, это не нуждается в дополнительных комментариях.
Ценность комментария спикера ВС ВСУ в другом: он косвенно подтвердил тотальное истощение в результате российских ракетных ударов оставшейся Украине в наследство от СССР/России эшелонированной и циклопической по своим масштабам системы противовоздушной обороны, возводившейся в тогдашней УССР для прикрытия ключевых и стратегически важных для всего Союза объектов.
На сегодняшний день ПВО Украины, как и остальные элементы вооружённых сил, уже практически полностью зависят от поставок с Запада. Помогает, конечно, но недолго: вчера, например, МО РФ заявило, что в Киеве в результате удара «Кинжалом» уничтожено больше половины батареи ЗРК Patriot американского производства.