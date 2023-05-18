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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В командовании Воздушных сил ВСУ пожаловались на нехватку систем ПВО для прикрытия всей страны
Похоже, случилось что-то.
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Последние несколько недель российская армия ежедневно наносит массированные ракетно-бомбовые и дроновые удары по чувствительным точкам на территории Украины, уничтожая склады боеприпасов, места размещения резервов, а также арсеналы с поставленной с Запада техникой. Всё это взлетает на воздух каждую ночь и утро, и сегодня некоторые украинские журналисты поинтересовались у спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, почему так происходит и почему активная работа ПВО осуществляется только в Киеве.

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Вопрос неприятный, и мы, признаться, даже удивлены, что на Украине осмелились его задать. Но благодаря ему стала примерно понятна ситуация с украинской системой противовоздушной обороны. По словам Игната, «Украина большая, а средств защиты неба мало», а по Киеву удары наносятся гораздо чаще, чем по другим населённым пунктам. Естественно, Игнат не стал уточнять, что Киев прикрывается лучше в первую очередь потому, что это столица, в которой размещается военное и политическое руководство страны, а также проживают миллионы людей, но, полагаем, это не нуждается в дополнительных комментариях.

Ценность комментария спикера ВС ВСУ в другом: он косвенно подтвердил тотальное истощение в результате российских ракетных ударов оставшейся Украине в наследство от СССР/России эшелонированной и циклопической по своим масштабам системы противовоздушной обороны, возводившейся в тогдашней УССР для прикрытия ключевых и стратегически важных для всего Союза объектов.

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На сегодняшний день ПВО Украины, как и остальные элементы вооружённых сил, уже практически полностью зависят от поставок с Запада. Помогает, конечно, но недолго: вчера, например, МО РФ заявило, что в Киеве в результате удара «Кинжалом» уничтожено больше половины батареи ЗРК Patriot американского производства.

#россия #украина #боевые действия
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S_layer
14:37
Для Брянской уже Стормшедоу подвезли. ПВО там и российская неплохо справляется пока-4 фрага изи сделала)
К линии фронта движется огромная колонна западной бронетехники ВСУ
Оксана Filipok
14:28
обосрышь ты чё притих то?
Зеленский о необходимом оружии для контрнаступления: Ещё пару визитов и всё
Оксана Filipok
14:27
ну не 3х а 666 пэтриотов
"Кинжальный" удар ВС РФ по репутации американского "Patriot" - ореола "супер-ПВО" больше нет
Vorvort
14:27
С лучами с комфортом ты в современные игры в 4К не поиграешь - а значит переплата за лучи - идиотизм. Берешь 7900XTX или 7900XT, включаешь FreeSync и радуешься комфортной игре долгие годы.
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
S_layer
14:26
Тут Украине только основное оружие подъехало, самолёты оптом западали, мобики побежали и Пригожин заверещал, а это чудо про какие-то переговоры блеет. Вот прямо сейчас самый подходящий момент Украине ...
Лукашенко назвал контрнаступление Украины невозможным и дезинформацией для народа
Vorvort
14:24
Вот тесты 4070 vs 6950XT в 40 играх. 4070 сосёт в 39 играх во всех разрешениях. https://www.ixbt.com/news/2023/05/17/geforce-rtx-4070-radeon-rx-6950-xt-40-600-700.html
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Yilec
14:23
Больше не считай. Это не твоё.
Киев потерял пять ЗРК Patriot в ходе недавнего удара ВС РФ
Vorvort
14:21
Лучше возьми 6900XT водяную, за 54К в Москве видел, и радуйся. На уровне 4070 Ти, при этом памяти больше.
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Deneb inside
14:15
Победа, ураа! Но, мне кажется МО РФ преуменьшает как обычно достижения нашей армии, по моим подсчетам, уничтожено около 50 пэтритов буквально за 1.5 часа атак
Киев потерял пять ЗРК Patriot в ходе недавнего удара ВС РФ
h2o
14:10
думаю не врут! море то смогли выкопать
Украина заявляет, что смогла сбить 29 ракет за ночь, включая 6 ракет "Калибр", но в Одессе взрывы
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