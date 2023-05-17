Также Пригожин подтвердил «отскок» ВДВ России на флангах города.

Так уж получилось, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стал основным источником информации по бахмутскому направлению фронта специальной военной операции. Пригожин ежевечерне выступает с докладом о продвижении «вагнеровцев» в городской черте Бахмута/Артёмовска, и вот, сегодня сообщил о том, что за сутки военнослужащие ЧВК «Вагнер» продвинулись до 260 метров, заняв площадь 180 тысяч квадратных метров и оставив под контролем ВСУ примерно 1,28 кв. км площади города.

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По словам Пригожина, несмотря на то, что под контролем Украины остались считанные проценты территории Бахмута, ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление, зубами вгрызаясь в каждый дом, подъезд и каждый квадратный метр территории. Как заявил основатель ЧВК «Вагнер», в ближайшее время город будет взят. Что есть «ближайшее время» в представлении Пригожина, неясно, но если тенденция продолжится, то процесс займёт ещё от одной до двух недель.

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Дополнительно Пригожин подтвердил, что на флангах Бахмута ситуация, мягко говоря, неприятная: десантники под наступательными действиями противника «отошли на более выгодные позиции». В привычной для себя форме Пригожин опять «проехался» по армейскому командованию, заявив, что этот «отскок» войдёт в учебники по военной истории, и что ВДВ переместились на «выгодные противнику» позиции.