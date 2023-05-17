Так уж получилось, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин стал основным источником информации по бахмутскому направлению фронта специальной военной операции. Пригожин ежевечерне выступает с докладом о продвижении «вагнеровцев» в городской черте Бахмута/Артёмовска, и вот, сегодня сообщил о том, что за сутки военнослужащие ЧВК «Вагнер» продвинулись до 260 метров, заняв площадь 180 тысяч квадратных метров и оставив под контролем ВСУ примерно 1,28 кв. км площади города.
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По словам Пригожина, несмотря на то, что под контролем Украины остались считанные проценты территории Бахмута, ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление, зубами вгрызаясь в каждый дом, подъезд и каждый квадратный метр территории. Как заявил основатель ЧВК «Вагнер», в ближайшее время город будет взят. Что есть «ближайшее время» в представлении Пригожина, неясно, но если тенденция продолжится, то процесс займёт ещё от одной до двух недель.
Дополнительно Пригожин подтвердил, что на флангах Бахмута ситуация, мягко говоря, неприятная: десантники под наступательными действиями противника «отошли на более выгодные позиции». В привычной для себя форме Пригожин опять «проехался» по армейскому командованию, заявив, что этот «отскок» войдёт в учебники по военной истории, и что ВДВ переместились на «выгодные противнику» позиции.