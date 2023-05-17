Вопреки не просто военной науке, но даже элементарной логике, представители украинской власти то и дело анонсируют контрнаступление ВСУ, объявляют о его переносе и придумывают причины, по которым его необходимо отложить. Всё это выглядит как какое-то безумие, однако в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины считают, что таким образом проводят хорошую информационную операцию.
реклама
По словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, постоянные заявления о готовящемся контрнаступлении призваны «дезориентировать» российское командование. Понимая, что в самой стране данные заявления о контрнаступлении уже начинают воспринимать как некую издёвку, Буданов отметил, что возможность «запутать» противника гораздо важнее, чем то, что кто-то на Украине неправильно поймёт план ВСУ.
Насколько целесообразны подобные действия украинских властей, учитывая, что в современной реальности при наличии у России средств объективного контроля и спутникового наблюдения никакое наступление, тем более масштабное, не может стать сюрпризом, вопрос даже не открытый — он риторический. Задать его ручные представители украинских СМИ Буданову не рискнули.