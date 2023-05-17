В том, что это гениальный замысел, никто и не сомневается.

Вопреки не просто военной науке, но даже элементарной логике, представители украинской власти то и дело анонсируют контрнаступление ВСУ, объявляют о его переносе и придумывают причины, по которым его необходимо отложить. Всё это выглядит как какое-то безумие, однако в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины считают, что таким образом проводят хорошую информационную операцию.

реклама

По словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, постоянные заявления о готовящемся контрнаступлении призваны «дезориентировать» российское командование. Понимая, что в самой стране данные заявления о контрнаступлении уже начинают воспринимать как некую издёвку, Буданов отметил, что возможность «запутать» противника гораздо важнее, чем то, что кто-то на Украине неправильно поймёт план ВСУ.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Насколько целесообразны подобные действия украинских властей, учитывая, что в современной реальности при наличии у России средств объективного контроля и спутникового наблюдения никакое наступление, тем более масштабное, не может стать сюрпризом, вопрос даже не открытый — он риторический. Задать его ручные представители украинских СМИ Буданову не рискнули.