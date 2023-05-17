Сегодня ночью в Николаеве было громко.

Работа по выявлению и уничтожению украинских мест дислокации резервов, складов боеприпасов и мест скопления военной техники давно перешла в разряд рутинной: новые цели поражаются каждый день и каждую ночь. Сегодня ночью процесс продолжался, и его итогом стало уничтожение с помощью крылатых ракет морского базирования «Калибр» крупного склада боеприпасов в городе Николаев.

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Согласно сводке Минобороны России, под склад боеприпасов было переоборудовано одно из судоремонтных предприятий города. В детали Минобороны не вдаётся, но военкоры заявляют, что удар был нанесён по предприятию «Зоря-Машпроект».

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Важно понимать, что выявляемые и уничтожаемые арсеналы наверняка применялись бы для осуществления контрнаступления ВСУ. Так что ликвидация этих складов и мест дислокации резервов если не отменяет контрнаступление (выбора у Украины особо-то и нет), то как минимум значительно его ослабляет. Не исключено, что систематически наносящиеся удары — это главная причина, по которой сроки начала «контрнаступа» постоянно сдвигаются вправо по графику.