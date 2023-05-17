На правду не обижаются. Её принимают и делают единственно верные выводы.

Как и следовало ожидать, чем чаще представители украинской власти демонстрируют, кто они есть, тем чаще этот факт начинают замечать и, что немаловажно, отмечать в своих эфирах западные СМИ. Свежее европейское «турне» президента Украины Владимира Зеленского, которому последнее время ну совсем не сидится в Киеве, было чуть ли не покадрово описано европейскими ещё сохранившими хоть какую-то иллюзию независимости СМИ. И факт того, что не все в ЕС готовы расшаркиваться перед «лидером» в толстовке, кроссовках и штанах защитного цвета, вызвал на Украине серьёзное негодование.

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В частности, ведущие французской радиостанции RTL France позволили себе сравнить европейское турне Зеленского с гастролями бродячего цирка, выдав каждому из его участников определённые «роли». Естественно, представителей киевской власти такое сравнение оскорбило, и посол Украины во Франции Вадим Омельченко потребовал от RTL France официальных извинений, добавив при этом жалобные строки о том, что украинский народ сражается в том числе за возможность французского народа ощущать «лёгкость» жизни. Дождётся он извинений или нет, большой вопрос, поскольку чем дольше затягивается конфликт и чем сильнее от него страдает европейская экономика, вынужденная финансировать балласт в лице Украины, потеряв при этом российский рынок, тем больше европейцев начинают разделять позицию ведущих RTL France.

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На днях, к слову, Зеленского раскритиковали за грубейшие нарушения протокола и этикета во время аудиенции с Папой Римским в Ватикане. Как справедливо отмечали многие независимые европейские СМИ, простой смертный в том виде, в котором Зеленского допустили до встречи с Папой, даже приблизиться к Апостольскому дворцу не сможет.