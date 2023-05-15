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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса возмущена поведением Зеленского на встрече с Папой Римским
Кто-то ожидал исполнения протокола и элементарных правил приличия и этикета? Центру Вселенной это не нужно.
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После того как президент Украины Владимир Зеленский в феврале прошлого года сменил имидж и начал изображать из себя воинственного главу государства, которому ни к чему эти земные мелочи в духе деловых костюмов и различных правил этикета и протокола, стало очевидно, что он крепко вошёл в роль. Статус лиц, с которыми президент Украины проводит переговоры, его при этом совершенно не беспокоит: будь то функционер из Евросоюза, президент США, британский монарх или даже Папа Римский, который вообще-то считается ни много ни мало наместником Бога на Земле, глава украинского государства с любым из них будет выглядеть одинаково и вести себя примерно также.

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В частности, европейская пресса после визита Зеленского в Ватикан на минувших выходных стала публиковать статьи, в которых осуждает поведение президента Украины в ходе всей аудиенции с Папой Римским Франциском. В частности, журналисты отметили, что Зеленский не только забыл про все нормы протокола, но и даже про элементарные правила этикета: шёл везде впереди понтифика, садился раньше, чем это делает глава Святого Престола, а также не вставал, когда осуществлял рукопожатие с советниками Папы.

Затем представителей прессы ошеломило заявление Зеленского по итогам встречи с понтификом, в котором он сказал, что Украина не нуждается в посредниках при мирных переговорах. Данное высказывание, сделанное за спиной главы Ватикана, известного своими призывами к мирному урегулированию конфликта на Украине, вызвало у журналистов настоящее негодование. Что же до внешнего вида главы украинского государства, то здесь комментарии и вовсе излишни.

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Тлеет надежда на то, что чем чаще представители киевской власти будут показывать, кто они есть, тем быстрее с западного обывателя сойдёт дурман пропаганды. Здесь журналистам, которых ещё можно называть журналистами, остаётся только пожелать удачи в нелёгком деле.

#украина #политика #ватикан
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