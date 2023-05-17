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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Польше заявили, что уже передали Киеву почти все свои МиГ-29
А других самолётов слишком мало, чтобы их в принципе передавать.
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Если кто-то всерьёз недоумевает, глядя на статистику, из которой следует, что российская армия посбивала на Украине больше боевой авиации, чем у неё вообще было, то следует помнить, что ещё с прошлого лета страны коллективного Запада активнейшим образом «пылесосят» Восточную Европу и перевозят на Украину доставшиеся этим государствам в наследство от Организации Варшавского Договора и не возвращённые законному владельцу истребители и штурмовики советского образца. Потихоньку запасы этой техники истощаются — надеемся, не надо уточнять, что с ними происходит — то теперь речь всё чаще заходит об обеспечении Киева самолётами непосредственно натовского образца.

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В частности, Польша, играющая роль одного из самых рьяных «друзей» Украины, уже передала Киеву практически все свои доступные к отправке истребители МиГ-29, о чём в ходе заседания Совета Европы сегодня сообщил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, возможности поддержки Киева со стороны Варшавы заканчиваются, а передавать свои истребители F-16 страна не готова, поскольку их на вооружении у Польши и без того критически мало.

В целом авиационный парк Польши за время поддержки Украины значительно поредел: по словам Дуды, даже самолёты советского образца остались только те, что были модернизированы и переоборудованы под стандарты НАТО, а, значит, были «защищены» от передачи Киеву.

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При всём этом необходимо понимать, что коллективный Запад слишком многое поставил на этот конфликт, чтобы так просто с него «соскочить». Поэтому можно не сомневаться в том, что когда последняя боевая авиация советского образца на Украине рухнет в поле в результате воздействия российской ПВО, вопрос о передаче самолётов натовского производства стоять уже не будет. Подготовка к этому процессу идёт: в частности, на днях президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании «истребительной коалиции», призванной собрать будущих поставщиков западных истребителей и ускорить сей процесс.

#россия #украина #боевые действия #авиация #польша #истребители #f-16 #военная авиация #миг-29
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