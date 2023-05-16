Говорят, нет ничего приятнее, чем слушать ложь, прекрасно зная правду. Вот и в российском оборонном ведомстве наверняка улыбаются каждый раз, когда читают о героических успехах украинской ПВО, которая не только «сбивает» по 90—100 % российских ракет, но и даже способна на настоящие чудеса, коими на данном этапе развития противовоздушных и противоракетных технологий является перехват целей, летящих на гиперзвуковой скорости.
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Сегодня, когда уже всем стало очевидно, что в результате ракетного удара с применением «Кинжалов» в Киеве был уничтожен американский ЗРК Patriot, украинский генштаб выступил с картинкой о результатах работы ПВО за ночь, на которой отметил шесть перехваченных «Кинжалов».
Выждав определённое время, министр обороны РФ Сергей Шойгу в комментарии РИА Новости заявил, что Россия «не запускала столько "Кинжалов"», сколько Украина каждый раз «сбивает». Кроме того, по словам Шойгу, количество «перехваченных» Украиной ракет в три раза превышает количество пусков, да и в целом в киевском командовании ВСУ постоянно путаются с типами ракет.