И вправду — достали уже этой показухой.

После начала Россией специальной военной операции на Украине многие страны — в основном, правда, на Западе — начали оказывать моральную поддержку Киеву, подсвечивая здания в цвета украинского флага, подначивая граждан вывешивать украинские флаги у себя на балконах и в целом заниматься показухой.

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Несмотря на то, что конфликт стараниями коллективного Запада продолжается до сих пор, эта самая показуха никуда не уходит, и многие от неё уже начинают откровенно уставать. Так, например, МИД Китая призвал зарубежные посольства и представительства международных организаций в Пекине прекратить использовать выделенные им территории для демонстрации поддержки Украины, которую в китайском внешнеполитическом ведомстве назвали «политической пропагандой».

Разосланные МИД Китая сообщения представителям дипломатических миссий в Пекине гласят, что внешние станы зданий посольств не должны использоваться для пропаганды и «создания конфликтов между государствами».

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Представители западных дипмиссий в своём духе выразили негодование. К сожалению, уважать чужое мнение, даже находясь в чужой стране, американские и европейские дипломаты неспособны. Этому их больше не учат. Вот такая «дипломатия». И удивления, к великому ужасу, такое поведение западных политиков давно уже не вызывает.