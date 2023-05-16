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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США всё ещё отказываются передавать Украине ракеты большой дальности ATACMS
Зачем, если Британия впереди планеты всей бежит?
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Несмотря на то, что США являются главными как финансовыми, так и военными спонсорами Киева, в Вашингтоне всё же стараются не доводить уровень эскалации конфликта до запредельного уровня, грозящего его распространением и на другие государства с потенциальным перерастанием в Третью мировую войну, по итогам которой не выживет никто и нигде. В частности, американская администрация по-прежнему придерживает позиции недопустимости передачи Украине ракет большой дальности ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

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По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, позиция Белого дома касательно ATACMS не изменилась — эти системы вооружений Киеву поставляться не будут.

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Согласно имеющимся в открытом доступе данным, ракеты ATACMS способны преодолевать расстояние до трёхсот километров. Такое же расстояние, к слову, могут преодолевать и поставленные Британией крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, которые во время первого применения долетели до целей в Луганске, а затем, когда российская система ПВО адаптировалась, их стали сбивать уже по семь штук в сутки.

#россия #украина #сша #боевые действия
3
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