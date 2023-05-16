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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российские ПВО перехватили семь британских крылатых ракет большой дальности Storm Shadow
Запускающие их самолёты у Украины почему-то всё ещё не уничтожены «под ноль».
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На днях переданные Великобританией Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow наделали много шума: ударам именно этих систем вооружений впервые за многие годы подвергся считавшийся уже глубоким тылом Луганск. Несмотря на то, что Storm Shadow считаются малозаметными и летящими на высоте, как говорится, «ниже радаров», но российская ПВО нашла ключик к их перехвату. На днях стало известно о первой сбитой Storm Shadow, за минувшие сутки же было перехвачено аж семь её «сестёр».

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На каких участках фронта были перехвачены британские крылатые ракеты, не уточняется, но предельно очевидно, что если бы их не перехватили, то ущерб бы был колоссальным.

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Вместе с тем российское оборонное ведомство сообщило о перехвате трёх противорадиолокационных ракет HARM и семи реактивных снарядов HIMARS. Напомним также, что сегодня ночью в Киеве ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал» был уничтожен американский ЗРК Patriot, а в течение ночи наносился массированный ракетный удар по тылам противника — местам скопления техники и личного состава и складам боеприпасов.

#россия #украина #боевые действия #storm shadow
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Хвалёный американский ЗРК Patriot уничтожен сегодня на Украине в результате удара гиперзвуковым комплексом «Кинжал»
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Китя.
15:12
ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд только и может сбивать кинжал самим собой бесполезный комплекс :-))
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Mur
15:11
Ты про Зеленского? Он в сенате США как раз отбрасывал такие тени. Даже те, кто призывал спонсировать американские программы, заткнулись и рукоплескали. Это ли не "закат империи" под названием США и ег...
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Артём Николаев
15:11
Если к ним прилетит, они тоже уже не смогут признать. И вообще, желание испепелить неугодных это такое же варварство, в котором Россия обвиняет Украину и прочих. В чём тогда разница кроме цвета флага...
Власти Крыма обратились в Конституционный суд с просьбой признать незаконным акт о передаче Крыма
beltar
15:10
Вообще-то это как раз про очень сложный выч. комплекс. Который не смог.
Хвалёный американский ЗРК Patriot уничтожен сегодня на Украине в результате удара гиперзвуковым комплексом «Кинжал»
Роман Ильягулов
15:09
Хохлатые как всегда всё перевернули, когда сказали, что Патриот перехватил Кинжал Так оно и есть: Кинжал перехватил Патриот, его обломки (Патриота а не Кинжала) продемонстрированы в эфире))))
Хвалёный американский ЗРК Patriot уничтожен сегодня на Украине в результате удара гиперзвуковым комплексом «Кинжал»
Rtxmonster
15:09
Я Лиза Су я в ро... Эмм, то есть проблемы попуасов шрифа не волнуют.
RX 7900XTX Red Devil от PowerColor могут сильно греться по Hotspot из-за плохо нанесённой термопасты
beltar
15:09
Все нормально, американские налогоплательщики могут быть довольны, 30+ ракет выпустили, ни во что не попали, зато словили ответку, может и не одну, но, скорее всего, там все кучно стояло и подорвались...
Хвалёный американский ЗРК Patriot уничтожен сегодня на Украине в результате удара гиперзвуковым комплексом «Кинжал»
EvgeniusSol
15:08
Скоро ни одной новости про комп железо не останется
Хвалёный американский ЗРК Patriot уничтожен сегодня на Украине в результате удара гиперзвуковым комплексом «Кинжал»
Mur
15:06
Пусть думают, что сбили Кинжалы, и что они так хорошо сбиваются. Даже Кличко лично прилетел, сбил, попиарился и показал ракету. Зато теперь известны все места дислокации ПВО. А Кинжал это был или муля...
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
Виктор Карулин
15:06
Класс! Смерть нато-бандеровцам!
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
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