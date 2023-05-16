Запускающие их самолёты у Украины почему-то всё ещё не уничтожены «под ноль».

На днях переданные Великобританией Украине крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow наделали много шума: ударам именно этих систем вооружений впервые за многие годы подвергся считавшийся уже глубоким тылом Луганск. Несмотря на то, что Storm Shadow считаются малозаметными и летящими на высоте, как говорится, «ниже радаров», но российская ПВО нашла ключик к их перехвату. На днях стало известно о первой сбитой Storm Shadow, за минувшие сутки же было перехвачено аж семь её «сестёр».

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На каких участках фронта были перехвачены британские крылатые ракеты, не уточняется, но предельно очевидно, что если бы их не перехватили, то ущерб бы был колоссальным.

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Вместе с тем российское оборонное ведомство сообщило о перехвате трёх противорадиолокационных ракет HARM и семи реактивных снарядов HIMARS. Напомним также, что сегодня ночью в Киеве ударом гиперзвукового комплекса «Кинжал» был уничтожен американский ЗРК Patriot, а в течение ночи наносился массированный ракетный удар по тылам противника — местам скопления техники и личного состава и складам боеприпасов.