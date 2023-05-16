Боевые действия на Украине в мире воспринимаются по-разному, но по большей части все сходятся во мнении, что ничего хорошего для мировой экономики они, вернее, их последствия в виде санкционной войны против России, не несут. И хотя предельно очевидно, что санкции останутся даже после окончания боевых действий — по крайней мере, пока в Европе правят бал неоконсерваторы и прочие надгосударственные никем неизбранные политики — представители глобального Юга пытаются сделать всё от себя зависящее, чтобы урегулировать этот кровавый конфликт, интенсивность которого, согласно комментариям многочисленных экспертов, уступает только фронтам Второй мировой войны.
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Так, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страны Африки готовы представить свою мирную инициативу по украинскому кризису. В качестве авторов инициативы Рамафоса упомянул ЮАР, Египет, Уганду, Сенегал, Конго и Замбию. По словам главы ЮАР, и Путин, и Зеленский согласились принять африканскую мирную миссию в Москве и Киеве соответственно.
К чему это всё приведёт, покажет только время, но на успехи рассчитывать не стоит: киевские власти несамостоятельны в принятии решений. В противном случае мирное урегулирование конфликта состоялось бы ещё в марте прошлого года, когда и Россия не заплатила слишком высокую цену за продолжение боевых действий и была готова на уступки, и украинское общество не было взвинчено пропагандой до невероятного уровня.