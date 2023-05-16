К сожалению, пока кукле не обрежут ниточки, всё это будет бессмысленно.

Боевые действия на Украине в мире воспринимаются по-разному, но по большей части все сходятся во мнении, что ничего хорошего для мировой экономики они, вернее, их последствия в виде санкционной войны против России, не несут. И хотя предельно очевидно, что санкции останутся даже после окончания боевых действий — по крайней мере, пока в Европе правят бал неоконсерваторы и прочие надгосударственные никем неизбранные политики — представители глобального Юга пытаются сделать всё от себя зависящее, чтобы урегулировать этот кровавый конфликт, интенсивность которого, согласно комментариям многочисленных экспертов, уступает только фронтам Второй мировой войны.

реклама

Так, президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что страны Африки готовы представить свою мирную инициативу по украинскому кризису. В качестве авторов инициативы Рамафоса упомянул ЮАР, Египет, Уганду, Сенегал, Конго и Замбию. По словам главы ЮАР, и Путин, и Зеленский согласились принять африканскую мирную миссию в Москве и Киеве соответственно.

рекомендации -10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus Дешевая 4070 MSI - надо брать 1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

К чему это всё приведёт, покажет только время, но на успехи рассчитывать не стоит: киевские власти несамостоятельны в принятии решений. В противном случае мирное урегулирование конфликта состоялось бы ещё в марте прошлого года, когда и Россия не заплатила слишком высокую цену за продолжение боевых действий и была готова на уступки, и украинское общество не было взвинчено пропагандой до невероятного уровня.