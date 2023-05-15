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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Армении назвал возможные западные санкции против страны «красной линией» в отношениях с РФ
Настаёт время выбирать сторону. И выбор крайне невелик.
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Как и большинство руководителей стран СНГ, премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается усидеть на двух стульях, и с Россией сохраняя отношения, и с Западом надеясь их не испортить. В частности, в интервью чешскому изданию Respekt Пашинян заявил, что возможные вторичные санкции Запада станут для Армении «красной линией» в отношениях с Россией. По словам Пашиняна, Армения с удовольствием заполняет освободившиеся в России ниши, но позволить себе попасть под санкции и тем самым навредить себе республика не может.

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Хотя прямым текстом этого не говорится, но можно сделать вывод, что чтобы не попасть под санкции, Армения под руководством Пашиняна готова пожертвовать отношениями с Россией. Отметим, что Евросоюз и страны G7 прорабатывают одиннадцатый пакет антироссийских санкций, допускающий, в частности, введение вторичных санкций против государств, способствующих обходу санкций Россией. В общем, включать реверс на Западе не умеют и не хотят учиться, и будут продолжать заниматься безумием, коим является постоянное повторение одного и того же действия в надежде на иной исход. Ну а настолько же красные линии у Пашиняна «красные» и «прямые», как у российского руководства, узнаем уже совсем скоро: обсудить одиннадцатый пакет ЕС+G7 собираются на этих выходных в Японии.

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В целом, пока что позиция Армении максимально соответствует её национальным интересам: вести торговлю с максимально возможным количеством партнёров, получая ото всех различные «плюшки». Тем не менее, эпоха «двоестулия» в мире стремительно заканчивается, и уже в не такой уж отдалённой перспективе придётся делать выбор. Который в случае с Арменией весьма прост.

#россия #политика #экономика #евросоюз #армения
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