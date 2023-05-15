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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил, что для подготовки контрнаступления нужно ещё дополнительное время
Но уже «не очень много».
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Весеннее контрнаступление ВСУ из-за различных факторов, в число которых входят как потери, так и погода и методичное уничтожение Россией пунктов размещения резервов и мест хранения боеприпасов с военной техникой, плавно перетекает в летнее. Президент Украины Владимир Зеленский недавно уже отмечал, что для подготовки к «контрнаступу» требуется дополнительное время, и вот, сегодня в ходе своего визита в Лондон повторил этот тезис.

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Теперь, правда, по словам Зеленского, времени на подготовку нужно уже «не очень много», а готовы к нему ВСУ будут уже «через некоторое время». В подробности Зеленский вдаваться не стал, что странно: по правилам киевской военной науки, о контрнаступлении нужно сообщить за полгода до его начала, дать время противнику подготовиться к его отражению, и только затем приступать к операции.

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На сегодняшний день по всей линии боевого соприкосновения выстроена эшелонированная линия обороны, призванная удержать контрнаступление, в какую бы сторону оно ни двинулось. Многие западные эксперты считают, что эта линия обороны станет большой проблемой для ВСУ. В любом случае, «туман войны» вокруг зоны СВО сгущается с каждым днём всё плотнее, и видеть через него могут разве что в ГШ ВС РФ, но нам информацию оттуда, к сожалению, не предоставляют.

#россия #украина #боевые действия
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