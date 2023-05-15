Что неудивительно.

В условиях, в которых Россия оказалась в конце зимы—начале весны прошлого года, VK стала активно развиваться, становясь не только социальной сетью и видеохостингом, но ещё и сервисом прямых трансляция и даже магазином видеоигр. Компания активно превращается в крупную и многофункциональную, и вот, результаты этой работы сегодня стали известны из отчёта VK за первый квартал текущего года.

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Из отчёта следует, что выручка VK за указанный период выросла на 39,5 % по сравнению с первым кварталом 2022 года и составила 27,3 миллиарда рублей. Согласно отчёту, произошло это в основном за счёт роста продаж онлайн-рекламы, доля которой в общей выручке превышает половину и за первый квартал составила 16,3 миллиарда рублей.

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В общей сложности активная суточная аудитория сервисов VK по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилась на 17 % и достигла 76 миллионов пользователей. Необходимо помнить, что сервисы VK это не только одноимённая соцсеть, но теперь ещё и RuStore, «Дзен», VK Play, VK Музыка, Почта и Облако Mail.ru, и огромное количество других сервисов, которыми в той или иной степени пользуется каждый второй гражданин России.