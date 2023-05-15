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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Гааге намереваются создать «реестр разрушений», нанесённых Россией Украине
А где будет создаваться реестр разрушений, нанесённых России натовским оружием, там поинтересоваться не желают?
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Попавшие в ловушку своего оторванного от реальности «нарратива» представители Запада уже политически не могут включить реверс. Только педаль в пол — до конца. К сожалению, это очевидно не только по словам, но и по действиям, которые за этими словами следуют. Сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не только заявила о том, что страны G7 рассмотрят одиннадцатый пакет антироссийских санкций, но и о том, что в Гааге будет создан «реестр разрушений», в который будут вносить весь ущерб, который Россия нанесла Украине в ходе боевых действий.

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Данный «реестр» будет использоваться, чтобы, в теории, на его основе истребовать с России возмещения нанесённого ущерба. На практике же, естественно, Россия будет воспринимать данный «документ» как филькину грамоту, тем более что основной ущерб сейчас наносится именно Украиной России, поскольку пять бывших регионов Украины теперь вписаны в российскую конституцию.

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К сожалению, снижение уровня эскалации пока даже не на горизонте не просматривается. Запад не готов пойти на уступки России, Россия же, в свою очередь, заплатила слишком высокую цену, чтобы идти на какие-то компромиссы. Вот и возникает конфликт интересов, при котором всё продолжает решаться на поле боя с Украиной в виде разменной монеты.

#россия #украина #боевые действия
5
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