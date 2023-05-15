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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Страны G7 на этой неделе обсудят очередной, уже 11-й пакет антироссийских санкций
Походу, европейской экономике десяти пакетов было мало.
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Хотя всё больше и больше западных информационных изданий начинают признавать провал санкционной войны США и Европы против России, угомониться представители коллективного Запада, наговорив слишком много лишнего, уже чисто с политической точки зрения не могут. На рассмотрении находится одиннадцатый пакет антироссийских санкций, и страны G7 обязательно обсудят его в рамках саммита-междусобойчика, который пройдёт с 19 по 21 мая в Японии.

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Как отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в одиннадцатый пакет санкций войдут дополнительные ограничения, включая вторичные санкции для тех, кто помогают России обходить санкции Запада.

Не будем сейчас говорить о том, что санкционные войны прямо противоречат исповедуемой Западом политике свободного рынка и управляющей им «невидимой руки». Отметим лишь, что даже по статистике Еврокомиссии российская экономика продемонстрировала невероятную устойчивость и, согласно прогнозам ЕК, сократится в этом году всего на 0,9 %, а в следующем году перейдёт к росту. В реальности, конечно же, статистика куда более оптимистична: по прогнозам Минэкономразвития, в этом году произойдёт не сокращение, а рост экономики — на 1,2 %.

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Говорят, что если противник делает ошибки, то не надо ему в этом мешать.

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