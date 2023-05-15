Уже даже ЕК приходится признавать очевидное.

Главной ставкой коллективного Запада в феврале—марте прошлого года была надежда на то, что российская экономика и впрямь, как рисовали в высоких американских и европейских кабинетах, представляет собой «карточный домик», на который достаточно только дунуть, как всё разлетится «в клочья». Нежелание прислушиваться к экономическим советникам, которые предупреждали о том, что санкционная война против России обернётся катастрофой для зачинщиков этой войны, привело именно к тому, о чём и предупреждали экономисты: ЕС потерял гигантский рынок, ну а российская экономика выдержала санкционный удар и продолжает развиваться и дальше.

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Так, по прогнозу Еврокомиссии, которая, понятное дело, сама по себе является ангажированным органом, российская экономика (выражающаяся в обожаемом доморощенными экономистами показателе валового внутреннего продукта) в этом году сократится на 0,9 %, а в следующем году вырастет на 1,3 %.

При этом российское Миноэкономразвития рисует более оптимистичное будущее, в котором экономика РФ по итогам 2023 года вырастет на 1,2 %.

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Как всё чаще отмечают западные издания, российская экономика продемонстрировала невероятную устойчивость, причём как за счёт внутреннего рынка, так и за счёт «переориентации» продаж с Запада на Восток. Кроме того, отмечается, что абсолютное большинство мира не просто не присоединилось к развязанной Западом санкционной войне против России, но даже гласно или негласно поддерживают Москву, полагая, что её действия приближают крах однополярного мира и установление куда более здорового для человечества многополярного мира.