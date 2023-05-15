Хотя Крым уже десятый год находится в составе России, отечественные крупные компании от освоения данной территории открещивались, опасаясь попадания под вторичные санкции. Когда в прошлом году на фоне начала специальной военной операции на Россию обрушились беспрецедентные односторонние санкции коллективного Запада, затронувшие в том числе и банковскую сферу, терять резко стало нечего, и те же банки стали активно заходить на Крымский полуостров.
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Не так давно в Крыму, в Ялте, открылся первый офис Сбербанка, и вот, сегодня произошло расширение — офиса банка «с галочкой» появился и в Севастополе. Очевидно, что процесс будет ускоряться, и отделения российских банков будут появляться в Крыму гораздо активнее, тем более в преддверии сезона отпусков.