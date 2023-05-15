В английском языке есть такая идиома — the writing is on the wall — означающая, что назревает очевидный провал в каком-то деле или начинании. Всё больше уже даже западных изданий начинают отмечать полностью провалившуюся политику санкционного удара по России, усиливающиеся военные возможности страны, а также грамотную внешнюю политику, благодаря которой большая часть мира гласно или негласно поддерживают Москву в её действиях. Тем не менее, коллективный Запад так много ресурсов вложил в раскрутку мифа о том, что ситуация прямо противоположна реальности, что так просто отбросить этот миф уже невозможно, и ему необходимо следовать даже если ты глава государства.
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Так, президент Франции Эмманюэль Макрон позволил себе озвучить фантазию и заявил, что Россия в конфликте на Украине уже допустила геополитическое поражение, становясь «вассалом» Китая.
Не будем сейчас объяснять очевидное, уточняя, кто и чьим вассалом является на самом деле, просто отметим, что по логике Макрона «вассалами» Китая являются даже США, поскольку крупнейшим торговым партнёром Вашингтона является именно Пекин. Важно понимать, что «вассалитет» — это когда иностранное государство говорит вам, как себя вести, что делать и к каким действиям «сюзерена» присоединяться. В данном плане позиция возглавляемой Макроном Франции, которая против своей воли постоянно присоединяется к антироссийской истерии, совсем плачевная.
Что же до России, то, безусловно, Кремль в действиях на Украине скован необходимостью поддерживать в глазах дружественных стран образ данного конфликта именно как специальной военной операции. По мнению экспертов-международников, эскалация конфликта со стороны России негативным образом скажется на его восприятии в государствах глобального Юга, отношения с которыми Москва методично выстраивала на протяжении десятилетий. И ничего общего с вассалитетом это, естественно, не имеет.