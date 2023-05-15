По крайней мере, так сообщает Минобороны.

На прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что к передаче Украине готовится партия крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Спустя меньше суток первые удары этими ракетами были осуществлены по Луганску, который всё это время считался глубоким тылом и своеобразной безопасной зоной. Учитывая, что запуск Storm Shadow осуществлялся с самолёта советского образца, вывод из этого можно сделать только один: на самом деле ракеты были переданы ещё несколько месяцев назад, и за это время системы старых советских боевых самолётов были модернизированы и настроены на работу с британскими ракетами.

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В общем, прошло всего несколько дней, как первая в рамках СВО ракета Storm Shadow была сбита российскими средствами противовоздушной обороны. Об этом сегодня сообщило Минобороны России в ежедневном отчёте о ходе специальной военной операции.

В экспортном варианте крылатая ракета воздушного базирования Storm Shadow может поражать цели на расстоянии до трёхсот километров. Во время первого боевого применения данных ракет Украина потеряла два самолёта: осуществлявший запуск Су-24, а также прикрывавший его МиГ-29. Отметим, что авиация у Украины до сих пор имеется исключительно благодаря безмерной помощи коллективного Запада, который передал Киеву почти всё, что оставалось у бывших стран-членов Организации Варшавского Договора.

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Сегодня утром ВСУ нанесли удар по Луганску с использованием ракет большой дальности — по всей видимости, естественно, Storm Shadow. Судя по информации с места, большая часть ракет всё же достигла своих целей. Очевидно, что теперь на данном направлении ПВО необходимо усиливать. Ну и вести активную охоту на ещё уцелевшие украинские боевые самолёты — это самое главное.