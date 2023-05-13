Та-а-а-ак... Каков будет ответ?

Вчера (и уже сегодня тоже) Луганск, на протяжении всей специальной военной операции считавшийся находившимся в глубоком тылу и, как следствие, в безопасности, содрогнулся от ракетных ударов. Учитывая удалённость города от линии фронта, а также возможных точек, с которых могут осуществляться удары ракетами воздушного базирования, очевидно, что речь шла уже о ракетах большей дальности — предположительно, недавно подтверждённых британским руководством Storm Shadow. Что ж, сегодня эти домыслы были официально подтверждены российским министерством обороны.

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Как сообщает ведомство, удар по луганским предприятиям «Полипак» (полимерные изделия) и «Милам» (мясокомбинат) был нанесён поставленными Великобританией авиационными ракетами Storm Shadow. Минобороны отметило, что несмотря на заверения британской стороны о том, что данные ракеты не будут применяться для ударов по гражданским целям, это всё-таки произошло.

Согласно заявлению Минобороны, осуществлявший пуск ракет самолёт Су-24 и прикрывавший его МиГ-29 были сбиты российской истребительной авиацией.

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На данном этапе важно понять, каков будет ответ российской стороны на поставки Киеву ракет большой дальности, что ещё осенью прошлого года было очерчено как пресловутая «красная линия». Какую бы «пургу» ни несла британская сторона о данных ей Киевом обещаниях, это её в любом случае не оправдывает, поскольку из добрых побуждений оружие врагу не поставляется в принципе. Из добрых побуждений, и это не должно никого удивлять или считаться несправедливостью, руководство врага берётся за шкирку и сажается за стол переговоров на любых, даже самых кабальных для него условиях.