Ох ты! А никто господина Шольца к ответственности за бездействие в расследовании диверсий на «Северных потоках» не хочет привлечь?

У президента Украины Владимира Зеленского очередное европейское турне, призванное выбить из «партнёров» ещё больше оружия, поскольку ежедневные удары ВС РФ по местам скопления техники и размещения личного состава на пользу контрнаступлению явно не идут. Сегодня Зеленский встречался с канцлером Германии Олафом Шольцом, и тот, естественно, выразил всю необходимую как моральную, так и материальную поддержку Киеву.

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И если с материальной поддержкой всё понятно — по сведениям немецких СМИ, правительство Германии выделит Украине рекордный объём военной помощи на сумму в 2,7 млрд евро — то вот с моральной поддержкой всё интереснее. Как заявил Шольц в ходе совместной пресс-конференции с Зеленским, он вместе с партнёрами по коллективному Западу выступает за то, чтобы Россия была привлечена к ответственности за «развязывание» боевых действий.

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Согласно заявлению Шольца, боевые действия на Украине имеют колоссальные геополитические последствия. Не будем сейчас объяснять Шольцу, кто на самом деле развязал боевые действия и чьи действия действительно перекраивают геополитическую обстановку в мире, поскольку это абсолютно бесперспективное занятие. Остальным же очевидно, что если бы этот конфликт был не в интересах коллективного Запада, то он вёл бы себя совершенно иначе. Например, не снабжал бы одну из сторон этого конфликта бесконечным количеством техники и денег, а заставил бы её сесть за стол переговоров — уже на любых условиях.