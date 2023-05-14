Российская армия уже ни на сутки не оставляет тылы украинской армии без высокоточных и чувствительных ударов. Сегодня ночью процесс продолжался: тревога ревела во всех областях Украины, а о взрывах сообщалось в Сумской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской и других областях. Хотя с мест поступала информация о поражении куда большего количества объектов, в сегодняшней сводке Минобороны России заявлено только об уничтожении объектов в Тернополе и Петропавловке.
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Под удары попали пункты дислокации личного состава ВСУ, склады боеприпасов, а также места скопления военной техники. По всей видимости, МО РФ рапортует только о тех ударах, факт которых неоспорим и гарантирован. В любом случае, работа по выбиванию тылов ВСУ ведётся, и, по слухам с противоположной стороны, только за сегодняшнюю ночь и только в Тернополе на воздух взлетело техники, оружия и боеприпасов на сумму в несколько сотен миллионов долларов.
Как мы уже неоднократно отмечали, контрнаступление ВСУ — это не миф, и МО РФ известно о планах его проведения ещё с прошлой осени. Так что возведение укреплений вдоль всей линии фронта, выбивание вражеских систем ПВО, складов, пунктов размещения резервов и других чувствительных целей — это всё звенья одной цепи, а именно: подготовки к отражению наступления.