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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по тылам ВСУ
На этот раз от взрывов содрогнулись Тернополь и Петропавловка. Это из официально подтверждённого.
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Российская армия уже ни на сутки не оставляет тылы украинской армии без высокоточных и чувствительных ударов. Сегодня ночью процесс продолжался: тревога ревела во всех областях Украины, а о взрывах сообщалось в Сумской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Николаевской и других областях. Хотя с мест поступала информация о поражении куда большего количества объектов, в сегодняшней сводке Минобороны России заявлено только об уничтожении объектов в Тернополе и Петропавловке.

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Под удары попали пункты дислокации личного состава ВСУ, склады боеприпасов, а также места скопления военной техники. По всей видимости, МО РФ рапортует только о тех ударах, факт которых неоспорим и гарантирован. В любом случае, работа по выбиванию тылов ВСУ ведётся, и, по слухам с противоположной стороны, только за сегодняшнюю ночь и только в Тернополе на воздух взлетело техники, оружия и боеприпасов на сумму в несколько сотен миллионов долларов.

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Как мы уже неоднократно отмечали, контрнаступление ВСУ — это не миф, и МО РФ известно о планах его проведения ещё с прошлой осени. Так что возведение укреплений вдоль всей линии фронта, выбивание вражеских систем ПВО, складов, пунктов размещения резервов и других чувствительных целей — это всё звенья одной цепи, а именно: подготовки к отражению наступления.

#россия #украина #боевые действия
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Артист
15:49
Ты обосрался со своими аргументами, раз сменил пластинку. Типичное поведение местного полоумного простофили.
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
Johan_888
15:49
А есть аргументы? Кроме поливания дерьмом пока ничего нет.
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
Павел Папанин
15:48
Ps у меня 3700Х + 80ти и 2К монит. Переходить на х3d только стоит если у вас фул хд. Даже с R5 3600 разница невелика в 2к. А грядушие игры будут уровнем кибер оптимизацией. Источник Hardware Unvboxe...
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Артист
15:47
Шиз, ты присмотрись внимательно, протри свои глаза, на твоей фотке кабина, как от КАМАЗа. Да, не обязательно от КАМАЗа, но выглядит, как от КАМАЗа. И посмотри на фото подбитого железа от очкарика выше...
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
Pasha Ghjutd
15:46
Вчера уже на своей территории долетались ,не то чтобы контролировать украинские самолёты
Ракеты, которые Великобритания передала ВСУ, способны долететь до Севастополя и Крымского моста
ЧатоБот
15:45
>Зачем ты споришь со мной? C ципсошными балбесами никто не спорит, их просто шпыняют.
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
Johan_888
15:45
ты сам слепой, если говоришь что это кабина камаза. HIMARS это концепция (High Mobility Artillery Rocket System), а не конкретная машина.
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
Артист
15:41
У твоего кабина от КАМАЗа, а на фото выше другая кабина - она длиннее. Ты слепой? Зачем ты споришь со мной?
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
DonCarleone
15:40
а зеля тем временем боится приехать домой
Канцлер Германии заявил, что будет добиваться привлечения России к ответственности за боевые действия на Украине
Johan_888
15:39
Это HIMARS, только на другом шасси, он может быть и вот таким:
CNN: Попытка ВС РФ уничтожить ЗРК Patriot стала причиной сбития ракеты «Кинжал» украинским ПВО
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