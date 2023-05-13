Основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в информационном поле, безусловно, стало чрезмерно много, однако реальность текущих боевых действий такова, что самой горячей точкой на фронте специальной военной операции является город Бахмут, штурмовые операции в котором проводят именно «музыканты». Кроме того, предоставляемая Пригожиным информация в сравнении с официальными сводками Минобороны куда более полная.
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Согласно заявлению Пригожина, за сегодняшний день продвижение ЧВК «Вагнер» в Бахмуте по разным направлениям в так называемом «Гнезде» (укрепрайон ВСУ, организованный из городских многоэтажек) составило до 550 метров, а общая площадь перешедших под контроль территорий составила 216 тысяч кв. метров. Значительная часть многоэтажных зданий, составляющих так называемое «Гнездо», уже зачищена/уничтожена: из 48 таких многоэтажек осталось добрать ещё 29.
Кроме того, как добавил Пригожин, возникшая на северо-западном фланге Бахмута в районе Берховского водохранилиза «дырка» была заткнута выделенными из города подразделениями «вагнеровцев».