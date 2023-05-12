Отечественный семейный фильм «Чебурашка», стартовавший в российском прокате в самом начале текущего года, установил массу рекордов и стал самым кассовым в отечественном прокате за всю современную историю соответствующих подсчётов. Уровень доходов кинофильма был столь высоким, что логично предположить, что и в мировом плане «Чебурашка» тоже в какой-нибудь «топ» да попал. Так и оказалось: по статистике ресурса The Numbers, «Чебурашка» занял двадцатую строчку в перечне самых кассовых фильмов в мире в этом году, собрав, в пересчёте на доллары, чуть больше 86 миллионов долларов.
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Важно при этом понимать, что положение «Чебурашки» в топ-20 крайне шаткое: в спину ему дышит кинофильм AIR с 85 миллионами долларов, а чуть опережает фильм Cocaine Bear с 89 миллионами.
В целом, «Чебурашку», безусловно, можно смело называть самым успешным отечественным фильмом. Причины, по которым всё произошло именно так, пожалуй, всем и так прекрасно известны.