А с Россией поработать не хотите? Ведь от неё и только от неё зависит окончание этого конфликта.

Некоторые общеевропейские «политики», которых никто не выбирал, а только назначали, ведут себя в высшей степени странно: сегодня говорят одно, а завтра уже другое. Так, на днях глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС не может бросить Украину без поддержки, поскольку без западной поддержки Киев схлопнется за несколько дней и будет покорён. То, что Боррель тем самым подтверждает, что единственной причиной затягивания конфликта являются действия коллективного Запада, его, похоже, нисколько не беспокоит. В любом случае, сегодня риторика поменялась: как передаёт Financial Times, Боррель выразил готовность работать с Китаем во вопросу об урегулировании украинского кризиса.

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Согласно сведениям издания FT, эта готовность следует из слов в отправленном Боррелем письма министрам иностранных дел входящих в Евросоюз государств. Глава Евродипломатии отметил, что ЕС поддерживает «по-настоящему позитивные шаги», исходящие из Пекина в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине.

Что всё это может значить, пока можно только гадать, однако многие эксперты полагают, что Евросоюз начинает потихоньку уставать вращаться в орбите Соединённых Штатов, учитывая, что никакой выгоды страны ЕС от этого не получают, а получают только убытки, вызванные обязанностью проводить саморазрушительную политику и осуществлять неадекватные действия против России.

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В любом случае, очевидно, что без учёта мнения российской стороны переговариваться по Украине в принципе не о чем, поскольку реальное окончание данного конфликта зависит от воли только двух сторон: российской и коллективно-западной. Остальные здесь выступают лишь как пешки, свидетели, наблюдатели и выгодоприобретатели.