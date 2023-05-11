Эпопея с передачей европейских и американских танков Украине продолжается. По разным подсчётам, для очередной, уже примерно третьей по счёту армии Украины собрано от двухсот до пятисот переданных с Запада танков, и это без учёта американских M1 Abrams, которые только появятся на фронте в некой перспективе. А чтобы эту перспективу максимально приблизить, США готовы передать Киеву самые простые модификации «Абрамсов». Произойдёт это уже к этой осени, надежду на что выразил сегодня глава Пентагона Ллойд Остин.
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По словам Остина, американское оборонное ведомство делает всё возможное, чтобы максимально ускорить поставку танков. На сегодняшний день в Вашингтоне прогнозируют передачу танков в начале осени. Текущего, естественно, года. Насколько этот план реалистичен, узнаем осенью. А к тому моменту многое на фронте может измениться.
О поставках на Украину танков M1 Abrams американская администрация заявила несколько месяцев назад. Первоначально планировалось передать их в течение ближайших пары лет — без «секретной» брони, построив танки с нуля. Но теперь, видимо, осознав, что столько времени у ВСУ нет, Пентагон решил шевелиться быстрее и отдать то, что есть.