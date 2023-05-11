Вчера днём указом президента России был отменён визовый режим с Грузией. Учитывая, что грузинское правительство в лице парламента, кабмина и премьер-министра занимают как минимум деловую позицию по отношению к России, данное решение можно считать закономерным и в целом правильным. Позитивным это решение счёл и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отметивший, что отмена визового режима укрепит двухсторонние отношения государств и поспособствует взаимному росту экономик.
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Тех же, кто возмущён потеплением в отношениях между Россией и Грузией, Гарибашвили призвал поступить аналогичным Москве образом и тоже отменить с Грузией визовый режим.
При всём этом Грузия всё же опасается вторичных санкций и готова принимать из России рейсы только тех авиакомпаний, которые не попали под западные санкции. Решение интересное, но оставим его на совести грузинского руководства.
Вообще, сложившаяся в Тбилиси политическая система, при которой реальная власть находится у парламента, а президент (в данном случае крайне прозападный и антироссийский) является сугубо номинальной фигурой, иначе как подарком судьбы для Грузии назвать невозможно. Получается, что человек, желающий Грузии зла, фактически не участвует в принятии государственных решений, а реальная власть сконцентрирована в руках людей, руководствующихся грузинскими национальными интересами. И желание на любых, даже самых кабальных условиях нравиться Западу в эти интересы явно не входит.