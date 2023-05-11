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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине верят в то, что доля сбиваемых российских ракет составляет от 90 до 100 %
А западная пресса убеждает в этом и своих обывателей.
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Вокруг конфликта на Украине сформировалось столько фантастических историй, и тиражируются они так успешно, что верить в эти сказки начинают даже люди с, казалось бы, высшим образованием и наличием критического мышления. Собственно, в эффективности работы излучателей западной пропаганды, которая смогла в одночасье превратить Россию в воплощение вселенского зла и перевернуть все причины и следствия данного конфликта с ног на голову, мы ни капельки не сомневаемся. И вот, сегодня полку сказок прибыло: ссылаясь на информацию от украинских источников, западные СМИ стали заявлять, что благодаря западным системам ПВО доля сбиваемых над Украиной российских ракет стала составлять 90 %, а над воздушным пространством в Киеве — и вовсе 100 %.

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Согласно сведениям издания The Washington Post, за основу которых там берут голословные заявления украинских зенитчиков, в начале конфликта доля нейтрализуемых ракет составляла 50 %, в декабре прошлого года — 80 %, ну а сегодня уже 90 %. Если тенденция продолжится, то, получается, к октябрю там научатся сбивать 100 % ракет не только над Киевом, но и над всей Украиной в целом.

На самом деле, серьёзно относиться к таким заявлениям уже невозможно. Взять хотя бы тот факт, что последние несколько недель ВС РФ методично и в ежедневном режиме уничтожают украинские пункты размещения резервов, склады боеприпасов и места скопления военной техники. И всё — с гарантированным результатом при использовании комбинированных ракетно-бомбовых и беспилотных ударов.

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Между тем параллельно активно уничтожается и сама украинская ПВО — за это дело отвечают операторы беспилотников-камикадзе «Ланцет» и других барражирующих боеприпасов. Так что на кого рассчитаны статьи, подобные тем, что публикуются в WP, лучше даже не думать.

#россия #украина #боевые действия #психиатрия
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