Вокруг конфликта на Украине сформировалось столько фантастических историй, и тиражируются они так успешно, что верить в эти сказки начинают даже люди с, казалось бы, высшим образованием и наличием критического мышления. Собственно, в эффективности работы
излучателей западной пропаганды, которая смогла в одночасье превратить Россию в воплощение вселенского зла и перевернуть все причины и следствия данного конфликта с ног на голову, мы ни капельки не сомневаемся. И вот, сегодня полку сказок прибыло: ссылаясь на информацию от украинских источников, западные СМИ стали заявлять, что благодаря западным системам ПВО доля сбиваемых над Украиной российских ракет стала составлять 90 %, а над воздушным пространством в Киеве — и вовсе 100 %.
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Согласно сведениям издания The Washington Post, за основу которых там берут голословные заявления украинских зенитчиков, в начале конфликта доля нейтрализуемых ракет составляла 50 %, в декабре прошлого года — 80 %, ну а сегодня уже 90 %. Если тенденция продолжится, то, получается, к октябрю там научатся сбивать 100 % ракет не только над Киевом, но и над всей Украиной в целом.
На самом деле, серьёзно относиться к таким заявлениям уже невозможно. Взять хотя бы тот факт, что последние несколько недель ВС РФ методично и в ежедневном режиме уничтожают украинские пункты размещения резервов, склады боеприпасов и места скопления военной техники. И всё — с гарантированным результатом при использовании комбинированных ракетно-бомбовых и беспилотных ударов.
Между тем параллельно активно уничтожается и сама украинская ПВО — за это дело отвечают операторы беспилотников-камикадзе «Ланцет» и других барражирующих боеприпасов. Так что на кого рассчитаны статьи, подобные тем, что публикуются в WP, лучше даже не думать.