Кажется, доходить начало уже даже до Столтенберга.

Хотя западные средства массовой дезинформации продолжают продвигать свою неизменную повестку касательно конфликта на Украине, реальное положение потихоньку начинает пробиваться и доходить даже до администрации Североатлантического альянса. Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг, беседуя с журналистом CNN, заявил, что не стоит недооценивать возможности российской армии в конфликте на Украине.

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По словам Столтенберга, которые он произнёс, отвечая на вопрос о возможном ходе украинского контрнаступления, линия фронта на протяжении многих месяцев фактически статична, и за это время Россия организовала вдоль неё мощные укрепления, включающие как окопы, так и рвы и различные заграждения. Всё это, отмечает Столтенберг, поможет России в отражении готовящегося контрнаступления.

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Без того, чтобы немного успокоить «топящую» за Украину западную общественность, естественно, не обошлось: Столтенберг начал рассказывать про «значительные» потери российской армии и «существенное» истощение её потенциала. Вообще, это излюбленный метод западной пропаганды: говорить общими терминами, как бы подталкивая людей к выводу о том, что ситуация для России якобы критическая. При этом порог «существенных» и «значительных» потерь и потенциалов может быть разным — тут уже чистейшей воды манипуляция.