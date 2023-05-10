Несмотря на то, что со второй половины «нулевых» в результате неадекватных действий режима Михаила Саакашвили отношения России и Грузии стали напряжёнными, последние годы явно наблюдается тенденция по их потеплению. В частности, Грузия не присоединилась к антироссийским санкциям и стремится наладить добрососедские отношения даже несмотря на тот факт, что при содействии России части Грузии теперь являются независимыми государствами.
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Сегодня же в грузинском парламенте подтвердили свою приверженность избранному курсу. Как заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, Тбилиси не будет вводить санкции против Москвы. Данное действие, отметил Папуашвили, не соответствует интересам Грузии и чревато обострением отношений с Россией. Таким образом, Грузия придерживается политики, проводимой премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Параллельно сегодня указом президента России с 15 мая отменяется визовый режим и возобновляется авиасообщение российскими авиакомпаниями с Грузией. Президент Грузии назвала это решение «провокацией», в парламенте и кабмине же его восприняли позитивно. Вот такая политическая система в Грузии, и счастье, что президент там теперь — лицо номинальное.